В Свердловской области ожидаются сильные дожди и заморозки

С 28 по 30 августа в Свердловской области ожидается похолодание до +6 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +13°…+18°. Ожидаются дожди, на крайнем юго-западе местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с.

Во вторник, 29 августа, температура ночью опустится до +6°…+11°, а днем поднимется до +13°…+18°. Местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с.

В среду, 30 августа, температура воздуха ночью составит +7°…+12°, днем — +12°…+17°. Ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В Екатеринбурге днем 28 августа ожидается +14°…+16°. Ночью во вторник прогнозируется +9°…+11°, днем — +14°…+16°. В среду ночью температура составит +10°…+12°, днем +13°…+15°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте