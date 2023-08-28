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Пассажир пойдет под суд за попытку проникнуть в кабину пилота

В Алтайском крае суд рассмотрят дело пассажира рейса авиакомпании «Победа», направлявшегося из Москвы в Барнаул. Обвиняемый во время полета попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, применяя насилие к бортпроводнику, попытавшемуся остановить пассажира, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как считают следователи, пассажир грубо нарушил общественный порядок и создал ситуацию, угрожающую безопасности полета. Как уточнили правоохранители, фигурант дела находился на борту в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено дело о хулиганстве, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Оксана Павлова

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