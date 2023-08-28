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Коммерсантъ FM
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МИД Белоруссии заявил, что его заявка в БРИКС находится в приоритете

Белоруссия получила от членов БРИКС заверения о приоритете ее заявки на вступление в объединение, сообщил министр иностранных дел Сергей Алейник. Он напомнил о предложении Минска провести совместный саммит БРИКС—ЕАЭС—ШОС.

«Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами—членами БРИКС, странами—партнерами мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена»,— сказал господин Алейник телеканалу ОНТ (цитата по «БелТА»).

Министр отметил, что Минску есть, что предложить БРИКС, в том числе «устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам». Белоруссия также рассчитывает на вступление в Новый банк развития БРИКС.

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге пригласили в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноформатными членами объединения с начала 2024 года. Всего официальные заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.

Подробнее о расширении БРИКС — в материале «Ъ» «Широко шагнули».

Леонид Уварчев

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