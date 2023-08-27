1 и 11 сентября в Белгородской области ограничат продажу алкоголя

В Белгородской области в день знаний и во всероссийский день трезвости, 1 и 11 сентября соответственно, будет запрещена продажа алкоголя. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия подобные меры объяснили обеспечением порядка в праздничное время.

При этом ограничения не распространяются на предприятия, которые осуществляют продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В облправительстве напомнили, что указанные ограничения предусмотрены законом №71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», который был принят в регионе еще в 2016 году. Согласно документу, помимо двух дней в сентябре, продажа алкоголя на Белгородчине традиционно запрещена 1 июня – в день защиты детей, а также в дни празднования последнего звонка и выпускных вечеров.

Владимир Зоркий