В орловской деревне Маслово средствами РЭБ посадили украинский беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале об обнаружении вечером 26 августа в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района упавшего беспилотника.

БПЛА был «обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», рассказал глава региона. После этого место падения оперативно оцепили, правоохранительные органы провели «необходимый комплекс мероприятий». «Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем. При появлении дополнительной информации буду вас информировать»,- пообещал господин Клычков.

В Орловскую область сравнительно редко долетают беспилотники ВСУ. Наиболее существенные последствия возникли в середине ноября, когда БПЛА нанес удар по резервуару «Транснефти» на нефтебазе в пригороде Орла. Это был первый для Орловщины околовоенный инцидент с начала специальной военной операции.

Владимир Зоркий