«Яндекс Погода»: 28 августа в Черноземья будет облачно с прояснениями, до +29°

В понедельник погода на всей территории Черноземья будет преимущественно облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +22° до +29°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в этот день будет в Белгороде, где ожидается малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +29°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовской области, где прогнозируется облачность с прояснениями, а отметка термометра достигнет лишь +22°. В Липецкой области воздух вновь прогреется на градус сильнее.

В остальных регионах Черноземья 28 августа будет облачно: в Орловской и Воронежской областях температура воздуха составит +25°, а в Курской - составит +26°.

Владимир Зоркий