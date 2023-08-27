В Курске врезавшийся в дом беспилотник повредил семь балконов на верхних этажах

Курский губернатор Роман Старовойт по итогам осмотра многоквартирного дома на улице Карла Маркса, который пострадал сегодня утром от украинского беспилотника, сообщил о повреждении остекления семи балконов и о выбитых оконных стеклах на верхних этажах.

«Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений»,- написал в телеграм-канале глава региона. По его словам, специалисты уже занимаются оценкой причиненного ущерба и уточнением списка имущества.

Также от взрывной волны пострадала входная группа в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета им. И.И. Иванова. «Там рабочие уже приступили к восстановлению остекления»,- добавил губернатор.

Владимир Зоркий