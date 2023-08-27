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Коммерсантъ FM
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Зеленский сообщил о передаче новой военной помощи от Запада в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре его страна получит новые поставки военной помощи от стран Запада. По его словам, в течение недели состоятся переговоры по вопросам поставок техники.

«Уже начали готовиться к мощному сентябрю для Украины… Новые пакеты военной помощи для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений»,— написал Владимир Зеленский в Telegram. Какие конкретно страны поставят Украине помощь, он не уточнил.

Как сообщил Владимир Зеленский, в планах на сентябрь — переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, пего словам, Украина примет участие в международных мероприятиях, в том числе в сессии Генассамблеи ООН.

На прошлой неделе, 14 августа, Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн. Этот транш стал 44-м по счету. Германия отправила Украине новую партию военной помощи 24 августа: в нее впервые вошли ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot

Анастасия Ларина

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