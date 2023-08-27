На территории бывшего лакокрасочного завода установят спортзону для ФОКа

На части территории бывшего лакокрасочного завода по ул. Левченко, 1 хотят установить спортивную зону для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии по землепользованию и застройке. Администрация Перми обратилась в комиссию с заявлением установить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 в квартале, ограниченном улицами Танкистов, Бабушкина, Нытвенская и Левченко. На этой территории в рамках комплексного развития территории планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Развитием бывшей площадки завода планирует заняться девелопер «Орсо групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В квартале бывшего лакокрасочного завода построят ФОК Фото: В квартале бывшего лакокрасочного завода построят ФОК

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный пояснил, что возведением ФОКа в квартале на ул. Левченко займется возглавляемая им компания. Ранее стало известно, что планируемый на ул. Левченко ФОК будет универсальным, площадью около 1,5 тыс. кв. м. Объект передадут муниципалитету.

Представитель краевого минимущества сообщила на заседании комиссии по ПЗЗ, что установление спортивной зоны в квартале завода позволит закрепить назначение этой территории для ФОКа. Члены комиссии направили предложение администрации Перми на публичные слушания.

В конце 2022 года «Орсо групп» приобрела цеха лакокрасочного завода в Перми и право аренды участка площадью 1,5 га под строениями. В этом году девелопер стал владельцем еще трех участков площадью 4,9 тыс. кв. м. Компания намерена заняться комплексным развитием этой территории, на участках бывшего лакокрасочного завода установлена зона комплексного развития.