За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 150 единиц боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины 26 августа. За сутки ВСУ использовали почти 150 единиц различных боеприпасов (в два раза больше, чем днем ранее), один человек погиб, шесть получили ранения, повреждения строений и коммунальных сетей зафиксированы в двух населенных пунктах.

Так, в Белгородском районе в селе Щетиновка с украинского беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва один человек погиб. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. По селу Устинка выпустили семь артиллерийских снарядов. Из гранатомета обстреляли село Наумовка – по нему зафиксировано 50 выстрелов. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили восемь осколочных боеприпасов. В селе Севрюково был сбит беспилотник.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Цаповка. По ней насчитали десять прилетов.

В Валуйском городском округе по поселку Уразово ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град». Здесь пострадали шесть мирных жителей. В частности, двоих мужчин доставили в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго – осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерку с осколочными ранениями глаза и руки привезли на лечение в областную клиническую больницу Белгорода. Еще троим жителям госпитализация не потребовалась: у одного мужчины осколочное ранение мягких тканей спины, у второго - рана головы и у третьего - ушиб грудной клетки. Всем им медицинскую помощь оказали на месте. В результате обстрела различные повреждения были выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи (сейчас она восстановлена).

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. По ней зафиксировано пять прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино со стороны Украины выпустили 15 минометных снарядов, по окраине села Безымено – четыре минометных снаряда.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Староселье. По нему установлено пять прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи (уже восстановлена).

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпустили 12 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – девять минометных снарядов, по хутору Мухин – восемь, а в селе Купино сбит БПЛА.

Владимир Зоркий