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Коммерсантъ FM
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Уральские феминистки провели пикет в защиту прав женщин на аборты

Отделение «Уральской феминистской инициативы» провело в парке Екатеринбурга пикеты в защиту прав женщин на аборты. Как указано в группе отделения в сети «Вконтакте», на пикеты участники вышли, чтобы выступить против ограничения права на репродуктивный выбор женщин. «Мы за просвещение, за контрацепцию и за возможность сделать аборт максимально безопасно. Против ограничительной политики»,— говорится в сообщении.

По данным сообщества, в пикетах принимали участие 16 человек. На плакатах участников было написано: «Аборт — операция, а не убийство», «Нет вынужденному материнству», «Нет детям от насильников», «Дайте врачам делать свою работу» и другое. На месте акции дежурили полицейские, акция продлилась два часа.

Как рассказали сами участники мероприятия, с некоторыми прохожими завязывались споры, так как не все поддерживали мнение феминистского движения по поводу абортов. Так, по данным сайта 66.ru, несогласие с пикетирующими высказал прихожанин одной из церквей. «Это нездорово. Господь дает жизнь, и вы сегодня живые, слава богу. И вы хотите, чтобы таких же детей, таких же душ не было. Нормой жизни будут аборты. Человечество вымрет тогда. Задумайтесь»,— сказал он.

В Минздраве обещали подумать над запретом абортов в частных клиниках, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Государственный стандарт прерывания беременности».

Мария Игнатова, Екатеринбург

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