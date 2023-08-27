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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело по факту взрывов на АЗС

По факту взрывов на АЗС в Креведии возбуждено уголовное дело, сообщила Генеральная прокуратура Румынии. В результате взрывов, по последним данным, погиб 1 человек, 58 получили ранения.

«Отдел уголовных расследований и судебно-медицинской экспертизы Генеральной прокуратуры принял к рассмотрению дело о взрыве, произошедшем в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица днем 26 августа 2023 года. Ведется расследование по признаку совершения преступления умышленного уничтожения имущества, повлекшего за собой катастрофу (ч. 1 и 2 ст. 255 УК)»,— говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Всего на заправочной станции в городе Креведия уезда Дымбовица, расположенном в 13 км от столицы Румынии Бухареста, произошло четыре взрыва. Первый взрыв на заправке произошел около 19:30 (совпадает с мск). Пожар, возникший в результате взрыва, перекинулся на другие цистерны с газом, что привело к последующим трем взрывам. Спасатели эвакуировали более 3 тыс. человек, которые проживают в радиусе 700 метров. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, 1 человек погиб и 58 пострадали.

Телеканал Digi 24 со ссылкой на источники сообщил, что у заправочной станции отсутствует лицензия, необходимая для эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Ее отозвали еще в 2020 году после того, как в результате проверки пожарной инспекцией на АЗС был выявлен ряд нарушений.

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