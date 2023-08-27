Белгородские власти выявили «подделки» в заявлениях на выплаты после обстрелов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал в соцсетях о большом числе «откровенных подделок, подмены паспортов и совсем некрасивых вещей» при разборе заявлений на выплаты за утраченное имущество в пострадавших от украинских обстрелов домах.

Он обратился к жителям Шебекинского городского округа, которые под его постами оставляют «большое количество обращений, иногда очень эмоциональных» об отказе в выплатах за утраченное в результате обстрелов имущество. Губернатор заверил, что власти «не стараются формально подойти к делу», и по тем жителям, которые не имеют постоянной прописки в округе, «не закрыли вопрос». Для них «сформировали дополнительный источник» и «проверили огромное количество обращений».

«К сожалению, видели большое количество поданных заявлений, которые не соответствуют действительности, очень много было подделок откровенных, подмены паспортов и много было совсем некрасивых вещей. Могу привести фамилии и рассказать, кто это делает, но мне кажется, это неправильно. Разобрались, ответили отказом, но опять вижу, что еще недовольства остаются. Обязательно разберемся и постараемся уже буквально под каждым обращением рассказать, почему администрация округа отказала в выдаче за счет внебюджетных источников произвести выплаты в 10 и 50 тыс. руб. Постараемся сделать это в ближайшую неделю»,- пообещал губернатор.

Еще в середине июля он сообщил в соцсетях о начале выплаты пострадавшим в результате обстрелов со стороны Украины жителям Шебекинского городского округа, которым по закону не положены единовременные дотации от государства в 10 и 50 тыс. руб. «Исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников,- заявил тогда губернатор. - Занимаются проверкой достоверности предоставляемых данных органы местного самоуправления. Они проверяют, есть ли, например, трудовые взаимоотношения, заключенные между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление. Есть ли у этого человека договор аренды на проживание в съемном жилье и другие моменты, которые могут быть обоснованием. Вся необходимая информация будет находиться в органах местного самоуправления».

В начале июня Шебекинский округ подвергался массированным обстрелам ВСУ, которые привели к массовой эвакуации. К середине того месяца в 40-тысячном Шебекино оставалось менее 3 тыс. человек, остальные разместились в ПВР или у родственников. На тот момент в городе повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Ранее власти оценивали стоимость восстановления жилья, коммерческих и социальных объектов в 20 млрд руб.

Владимир Зоркий