В новых учебниках истории рассказывается о подвиге уроженки Белгорода Ивановой

В новых учебниках истории для учеников старших классов в главе про СВО рассказывается о подвиге уроженки Белгорода Екатерины Ивановой. Она получила медаль «За отвагу», спасая раненых. Недавно ей было присвоено офицерское звание, рассказал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

«Получили новые учебники по истории, и очень было приятно, что в конце учебника 11 класса на страницах, посвященных специальной военной операции, увидели информацию, посвященную нашей Екатерине Ивановой – девушке, которая в самом начале СВО проявила чудеса героизма, мужества, спасла раненых. Она прикрыла одного из них своим телом, получила ранение, одна из первых получила медаль ''За отвагу''. Вчера созванивался с ней, поздравлял, она рассказала мне о том, что пришли документы о присвоении ей офицерского звания. Екатерина, ты молодец, мы гордимся тобой, ждем всегда тебя домой и в гости»,- написал господин Гладков.

Ранее в Черноземье власти Курской и Воронежской областей отчитались, что с 1 сентября старшеклассники в этих регионах получат новые учебники истории с разделом об СВО.

Владимир Зоркий