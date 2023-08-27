Румыния увеличит транзит украинского зерна

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Румыния собирается удвоить транзит зерна из Украины. По его словам, у Украины будет около 40 млн тонн зерна для экспорта в нынешнем году.

«Мы увеличили пропускную способность как в гавани Констанцы, так и на путях, ведущих в этот порт»,— сказал господин Чолаку в интервью Financial Times.

По его словам, правительство Румынии собирается увеличить вдвое число грузовых барж, а также разрешить ночные рейсы для судов с зерном. Также правительство собирается открыть больше автомобильных пунктов пересечения границы с Украиной.

С 18 июля Россия вышла из зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна через Черное море. 16 августа первое судно из Одессы воспользовалось открытым Украиной зерновым коридором. Российские власти тоже изучают альтернативы зерновой сделке. Анкара хочет уговорить Москву на ее реанимацию, предложения по этому вопросу также готовит ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турция зовет всех к столу».