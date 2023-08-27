Спасатели нашли пропавших во время сплава по реке Тыя в Бурятии туристов

Спасатели МЧС России нашли туристскую группу из пяти человек, которая пропала во время сплава по реке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии. На борту Ми-8 туристов доставили в Нижнеангарск. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск»,— говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет МЧС, зарегистрированная тургруппа, в составе которой было пять человек, сплавлялась по реке Тыя на двух катамаранах. Однако в указанное время туристы не вернулись с маршрута, поскольку в реке поднялся уровень воды. В поисковой операции были задействованы пять человек и две единицы техники.