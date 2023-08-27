Главные новости к утру 27 августа

Режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет.

Больше 20 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за сильного тумана.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил встречу главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного с двумя высокопоставленными военными НАТО. О тайной встрече ранее сообщила The Guardian.

В Румынии недалеко от Бухареста взорвалась заправочная станция сжиженного нефтяного газа. Один человек погиб, 57 пострадали.

Украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Он защитил титулы чемпиона мира.