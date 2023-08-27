Трамп собрал $7,1 млн на пожертвованиях после сдачи властям в Джорджии

45-й президент Дональд Трамп только за пятницу, 25 августа, собрал на пожертвованиях $4,18 млн — самая большая сумма за 24 часа в его предвыборной кампании. В этот день бывший глава государства прошел формальную процедуру ареста в тюрьме в штате Джорджия.

Всего с того момента господин Трамп собрал уже $7,1 млн, сообщило Politico. Как пишет издание, 45-й президент превратил свою тюремную фотографию в «рекордный сбор средств».

После того, как Дональд Трамп был арестован, была открыта продажа одежды, плакатов, наклеек и напитков с его тюремной фотографией и надписью «Никогда не сдавайтесь!». Они продаются по цене от $12 до $34.

Дональд Трамп прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы-2020. Он был сфотографирован в профиль и анфас для дальнейшего судебного производства. На свободу бывший глава Белого дома вышел после уплаты залога в $200 тыс. Господин Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом, учитывая, что он «не сделал ничего плохого».

Подробнее — в материале «Ъ» «Исторический портрет в тюремном интерьере».

Леонид Уварчев