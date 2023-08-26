«Яндекс Погода»: 27 августа в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +29°

В воскресенье погода на всей территории Черноземья будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +23° до +29°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего в этот день должно быть в Белгороде, где ожидается облачная погода, а температура воздуха прогреется до +29°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовщины, где отметка термометра достигнет лишь +23°. В Липецкой области максимальная температура будет на один градус выше.

В остальных регионах Черноземья 27 августа будет также облачно с прояснениями: в Воронежской и Орловской областях температура воздуха составит +26°, в Курской - потеплеет до +28°.

Владимир Зоркий