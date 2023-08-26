Трюдо: НАТО и G7 ожидают долгого военного конфликта России и Украины

«НАТО и G7 ожидают, что конфликт России и Украины будет продолжаться долгое время»,— заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, страны Запада ожидали этого.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Джастин Трюдо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс»,— сказал Джастин Трюдо в интервью Bloomberg на полях седьмой ассамблеи Глобального экологического фонда в Ванкувере.

«Конечно, судя по разговорам в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить»,— добавил он.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), американские чиновники считают, что Украина еще может добиться успеха в ходе контрнаступления. В ВСУ придерживаются такой же точки зрения. При этом, отмечает WSJ, США призывают командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе говорил, что не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет — тактическая уловка, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться.

Что происходит на 549-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».