В Москве в выходные не ходят поезда на участках салатовой ветки и на МЦК

В эти выходные, 26–27 августа, не будет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. Поезда не ходят от станции «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Это связано с подготовкой к открытию новых станций участка «Селигерская»—«Физтех». На время действия ограничений можно воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут ходить с 5:20 утра до 2:00 с остановками «Селигерская», «Верхние Лихоборы», «Окружная», «Петровско-Разумовская».

Сегодня, 26 августа, также не будет движения поездов на участке МЦК от станции «Крымской» до «Хорошево». Интервалы движения на остальном участке в течение дня составят 8 минут. До 3:00 воскресенья станции «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина» закрыты. Ограничения связаны со строительством пешеходного тоннеля на станции «Тестовская«.

17 августа в Москве открыли МЦД-3. Власти Москвы также ожидают открытия МЦД-4 к середине осени. После запуска диаметров в московском метро будет насчитываться 140 станций.

Лаура Кеффер