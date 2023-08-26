Алабама планирует впервые в США казнить заключенного чистым азотом

Алабама хочет стать первым штатом США, в котором заключенного казнят, заставив его дышать чистым азотом, сообщает AP. Генпрокурор Алабамы обратился в Верховный суд штата, чтобы назначить дату казни для Кеннета Юджина Смита, которого не казнили в 2022 году, так как не смогли ввести ему смертельную инъекцию.

При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена в трех штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но пока ни разу не применялась. Власти Алабамы разрешили этот вариант казни в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций. Сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным.

Кеннет Юджин Смит был одним из двух мужчин, осужденных за убийство жены проповедника в 1988 году. В 2022 году его пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но процедуру пришлось отменить, потому что возникли проблемы с введением капельницы в его вену. Генпрокурор Стив Маршалл заявил, что «это издевательство, что Кеннету Смиту удавалось избегать смертного приговора в течение почти 35 лет».

Лаура Кеффер