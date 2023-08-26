Рябков: нет признаков того, что США не дадут визы делегации РФ на ГА ООН

Россия готова к любому развитию событий в вопросе выдачи властями США виз на 78-ю сессию Генассамблеи (ГА) ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока признаков того, что визы не выдадут, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Рябков рассказал «РИА Новости», что все документы в посольство сданы и ведется «плотная работа с американцами». «Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу... Я думаю, что, когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент»,— уточнил замминистра.

Сергей Рябков добавил, что поведение Вашингтона непредсказуемо, поэтому «может произойти все что угодно, мы готовы к любому развитию». «Мы призываем американских коллег выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН»,— сказал господин Рябков.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА начнется 19 сентября в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров.

Отказывать дипломатам РФ в выдаче виз на международные мероприятия стали на фоне российской военной операции на Украине и последовавших в ответ на нее санкций, под которые попал в том числе господин Лавров. В сентябре 2022 года США не выдали визы нескольким членам российской делегации на Генеральной ассамблее ООН. В марте 2023-го Вашингтон вновь не дал визы россиянам для участия в мероприятиях ООН. Госдеп говорил, что выдал почти 100 виз для сопровождающих министра. МИД РФ обещал обратиться в арбитраж ООН.

Лаура Кеффер