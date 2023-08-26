МИД РФ назвал позитивным моментом возможные контакты США и Ирана по ядерной сделке

России известно, что США и Иран контактируют, в том числе при посредничестве государств Персидского залива, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Москва считает это позитивным сигналом, если ведется работа по ядерной сделке.

«Мы считаем, что если речь идет о тех или иных пониманиях, касающихся иранской ядерной программы, то это позитивный момент»,— сказал господин Рябков «РИА Новости». По его мнению, если переговоры ведутся, то за этим должна последовать активизация работы по полноформатному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Господин Рябков отметил, что Иран готов к возобновлению переговоров в Вене по ядерной сделке, Россия и Китай «выступают в пользу такого решения». Однако в Москве считают, что Запад занял отстраненную позицию «в силу не относящихся непосредственно к СВПД соображений, которые можно обобщенно назвать продолжением попыток оказывать прессинг на неугодные страны».

США и Иран в середине августа активизировали диалог через посредников. Первым результатом стало решение об обмене заключенными и размораживании иранских активов в банке Южной Кореи. Судя по утечкам в СМИ, подвижки могут коснуться и переговоров вокруг ядерной программы Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «У США и Ирана наметились обмены к лучшему».

Леонид Уварчев