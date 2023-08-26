Главные новости к утру 26 августа

В Подмосковье сбит беспилотник. В Москве из-за этого временно не работали аэропорты. Никто не пострадал.

Российский союз промышленников и предпринимателей и «Мегафон» раскритиковали норму, позволяющую Минцифры изымать выданные операторам ресурсы нумерации при их неполном использовании, узнал «Ъ». В Минцифры напомнили, что правило служит борьбе с перепродажей «красивых» номеров. Подробнее

Мятежники Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну. Париж отказался выполнять требование. В СМИ появлялась информация о том, что Нигер также высылает послов США, Германии и Нигерии, но позднее мятежники это опровергли.

Британский гитарист Берни Марсден умер в возрасте 72 лет. В 1978 году он вместе с бывшим вокалистом группы Deep Purple Дэвидом Ковердейлом основал группу Whitesnake.