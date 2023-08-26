Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости к утру 26 августа

В Подмосковье сбит беспилотник. В Москве из-за этого временно не работали аэропорты. Никто не пострадал.

Российский союз промышленников и предпринимателей и «Мегафон» раскритиковали норму, позволяющую Минцифры изымать выданные операторам ресурсы нумерации при их неполном использовании, узнал «Ъ». В Минцифры напомнили, что правило служит борьбе с перепродажей «красивых» номеров. Подробнее

Мятежники Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну. Париж отказался выполнять требование. В СМИ появлялась информация о том, что Нигер также высылает послов США, Германии и Нигерии, но позднее мятежники это опровергли.

Британский гитарист Берни Марсден умер в возрасте 72 лет. В 1978 году он вместе с бывшим вокалистом группы Deep Purple Дэвидом Ковердейлом основал группу Whitesnake.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...