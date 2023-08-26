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ТАСС: спецподразделения получили парашютные системы для десантирования кинолога с собакой

Военные РФ получили парашютные системы для десантирования кинолога с собакой

Военные спецподразделения первыми получили парашютную систему «Юнкер-ППСС», сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленно комплексе. С помощью устройства можно десантировать вместе с парашютистом служебных собак.

Собеседник российского госагентства рассказал, что служебные собаки после прыжка ведут себя адекватно и после приземления «готовы к выполнению тех задач, которые перед ними ставятся».

С помощью «Юнкер-ППСС» можно десантировать служебных собак вместе с кинологами. Вес животного не должен превышать 45 кг, десантирование может производиться с высоты до 4 тыс. м. Подвесная система собаки разработана предприятием «Ростех». Утверждается, что у нее нет аналогов.

Леонид Уварчев

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