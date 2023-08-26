Байден о тюремном фото Трампа: красивый парень

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа красивым парнем, комментируя его тюремную фотографию.

«Красивый парень, замечательный парень»,— сказал господин Байден журналистам («handsome guy» также можно перевести, как красавчик, красавец или симпатяга; цитата по Fox News). Президент сказал, что видел фотографию господина Трампа по телевизору.

Дональд Трамп накануне, 25 августа, прошел через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы-2020 и был сфотографирован в профиль и анфас для дальнейшего судебного производства. На свободу бывший глава Белого дома вышел после уплаты залога в $200 тыс. Господин Трамп назвал фотографирование в тюрьме ужасным опытом, учитывая, что он «не сделал ничего плохого».

Подробнее — в материале «Ъ» «Исторический портрет в тюремном интерьере».

Леонид Уварчев