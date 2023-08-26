Bloomberg узнал об опасениях ЕС, что Байден подтолкнет Украину к переговорам

Европейские чиновники опасаются, что президент США Джо Байден в конце концов попытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией в условиях отсутствия значительного прогресса на поле боя, сообщил Bloomberg. Источники агентства отмечают, что поддержка Киева со стороны Вашингтона остается важной, так как Европа в одиночку не располагает военными возможностями для укрепления украинских войск.

Как отмечает Bloomberg, администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако, по данным агентства, повторить уровень поддержки, который был в 2023 году, будет непростой задачей: запасы боеприпасов истощены, а производство удастся нарастить только к концу 2024 года. Истребители F-16 также, как ожидается, будут отправлены в 2024 году.

Bloomberg считает, что борьба по законопроекту о дополнительной помощи Украине в Конгрессе «будет самой жесткой». Об этом свидетельствуют и дебаты кандидатов-республиканцев на пост президента, которые показали «растущую враждебность» партии по отношении к отправке оружия.

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники считают, что Украина еще может добиться успеха в ходе контрнаступления. В ВСУ придерживаются такой же точки зрения. Однако, отмечает WSJ, американская сторона призывает командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошлой неделе говорил, что не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться. Господин Лавров отметил, что Россия сразу откликнулась на предложение Украины по переговорам в начале конфликта, но Киев позднее отказался от них, а еще позже — законодательно запретил вести переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Леонид Уварчев