ТАСС: РФ попросила Армению объяснить отказ впустить главу Российского общества дружбы

Россия неприятно удивлена отказом Армении впустить главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, сообщил дипломатический источник ТАСС. По его словам, Москва попросила «разъяснить мотивы данного решения властей и статус российского гражданина с точки зрения республиканской пограничной службы».

«К сожалению, ограничения, вводимые Ереваном в отношении известных российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений»,— сказал собеседник российского госагентства.

Источник ТАСС считает, что господин Кривопусков многое сделал для продвижения двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. По словам собеседника агентства, глава Российского общества дружбы выступает за «всемерное укрепление российско-армянских союзнических связей».

Виктор Кривопусков ехал в Армению для участия в презентации Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества. Его не пустили в страну без объяснения причин. Господин Кривопусков в 2009–2013 годах был главой представительства Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Армении.

Ереван ранее также отказывался впускать гендиректора издательского дома News Media Арама Габрелянова, первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и главреда RT Маргариту Симоньян.

Леонид Уварчев