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За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 72 единицами боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины за 25 августа. ВСУ использовали за сутки не менее 72 единиц различных боеприпасов, три беспилотника и РСЗО «неустановленного образца». В одном населенном пункте есть поврежденные строения и автомобиль, а в другом на местной ферме погибли три коровы.

Так, в Белгородском районе под обстрел попало село Нехотеевка. По нему зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили семь взрывных устройств.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка ВСУ сбросили одно взрывное устройство с квадрокоптера.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два.

В Грайворонском городском округе в районе села Головчино сбит один украинский БПЛА.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое – установлено три прилета. По селу Поповка выпустили 15 артиллерийских снарядов. Их осколками были повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении, а также легковой автомобиль.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка со стороны Украины выпустили восемь минометных снарядов и три снаряда РСЗО «неустановленного образца предположительно кассетного типа». Также под обстрел попал поселок Красное – по нему зафиксировано семь гранатометных выстрелов. В результате на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. По селу Середа выпустили 15 минометных снарядов.

Сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 9:00 украинского БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО беспилотник был сбит над территорией Шебекинского района.

Владимир Зоркий

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