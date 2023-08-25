Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром»

Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Матч, проходивший 25 августа на воронежском Центральном стадионе профсоюзов, закончился со счетом 0:0. Игру на арене смотрели 13 469 человек.

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Уже в первом тайме гости могли получить преимущество: из-за игры рукой полузащитника «Факела» Никиты Моцпана в ворота хозяев на 13-й минуте был назначен пенальти. Однако нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пробил в штангу. Еще один опасный момент у ворот «Факела» произошел на 17-й минуте, когда после скидки в штрафной от Джона Кордобы пробил Никита Кривцов — и снова попал в перекладину.

В самом начале второго тайма хозяева ответили яркой атакой: после подачи опорного полузащитника «Факела» Андрея Менделя с правого фланга в упор бил Ильнур Альшин, однако голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отбил мяч, и тот полетел в штангу.

«Если соперник выходит против нас играть в три центральных защитника, наверное, это значит, что команду “Факел” боится команда “Краснодар”. Значит, что-то наша команда значит. Для нас любое количество очков значительно. Мы с лидером чемпионата сыграли вничью, мы должны радоваться»,— сказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после игры. По его мнению, «и футболисты, и тренерский штаб хорошо справились»: «Нас радует, что начиная с матча с ЦСКА, никто из игроков не выпадает. Ни те, кто выходит в стартовом составе, ни те, кто появляется на замену».

«Краснодар» пока остается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Факел» же с четырьмя очками промежуточно занимает 13-е место. В следующем туре, 2 сентября , воронежцы отправятся в гости к «Крыльям Советов» в Самару.

Мария Старикова