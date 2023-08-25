«Яндекс Погода»: 26 августа в Черноземье будет облачно, до +26°

В субботу, 26 августа, погода на всей территории регионов Черноземья будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +21° до +26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в субботу будет в Белгороде, где ожидается облачная погода, а воздух прогреется до +26°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовской области, где столбик термометра достигнет лишь отметки в +21°. В Липецкой и Орловской областях температура достигнет +22°, в Воронежской — +23°, в Курской — +24°.

Мария Старикова