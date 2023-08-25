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Дорогу Рыбинск — Большое Село отремонтируют на год раньше

В Ярославской области дорогу Рыбинск — Большое Село начнут ремонтировать в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Рыбинский район.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня господин Евраев был с рабочим визитом в Рыбинском районе, который празднует свой день рождения 25 августа. В ходе визита губернатор принял участие в открытии праздничных мероприятий.

«Если коротко описывать главные особенности района, то можно сказать, что это территория, где есть все. Здесь находятся крупнейшие не только в регионе, но и в стране птицеводческие фабрики, сельхозпредприятия. Рыбинский район обладает богатейшими природными ресурсами, историко-культурным наследием и имеет огромные перспективы для развития туризма. Реализуем здесь масштабные инвестиционные проекты. Все больше людей выбирают Рыбинский район для загородной жизни. Идет строительство жилья. Для обеспечения людей социальными объектами строим школу в Погорелке, открываем новые фельдшерские пункты, благоустраиваем дворы и общественные территории, ремонтируем дороги, занимаемся развитием водного транспорта»,— подчеркнул губернатор.

Глава региона также рассказал о ремонте дорог в районе и дальнейших планах.

«В этом году мы завершаем очень важную дорогу Рыбинск – Арефино, делаем дорогу от Рыбинска до Углича. В следующем году сделаем дорогу Рыбинск – Пошехонье. Ранее дорожный фонд Рыбинского района составлял в среднем 11 млн руб. В этом году мы добавили району на муниципальные дороги еще 50 млн руб., то есть дорожный фонд стал в шесть раз больше»,— рассказал губернатор.

Кроме того, в следующем году власти намерены отремонтировать дорогу Рыбинск — Большое Село.

«Изначально предполагалось начать строительство в 2025 году, но дорогу очень ждут жители района, и в 2025 году надо уже завершить ее ремонт. А начнем работы уже в следующем году. Подготовим письмо о переносе сроков строительства и приступим в следующем сезоне»,— сказал Михаил Евраев.

Всего в Рыбинском районе по областной программе в этом году отремонтируют 11 проездов к социальным учреждениям. Кроме того, правительство области выделило 19 млн руб. на обновление грунтовых дорог.

В рамках своего визита губернатор посетил общественную территорию в поселке Каменники, которую благоустраивают в рамках федеральной программы, реализуемой в регионе правительством области. Там заканчивается реконструкция памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Планируется дальнейшее благоустройство.

«Рядом уже есть хорошая, современная детская площадка, которую мы сделали в прошлом году по программе "Наши дворы". Жители также просят восстановить причал и благоустроить пляж. Место действительно красивое и просит комплексного решения»,— сказал Михаил Евраев.

Глава региона также поддержал инициативу жителей о необходимости работ по берегоукреплению на участке от Лавровского переулка до улицы Береговой и пообещал помочь. Для выполнения работ району необходимо войти в госпрограмму правительства области «Охрана окружающей среды в Ярославской области», так как в нее не входят малые населенные пункты.

Алла Чижова

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