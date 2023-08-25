В Переславле закрыли несанкционированный детский лагерь

Переславская межрайонная прокуратура заставила организацию прекратить деятельность по организации незарегистрированного детского лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, ООО «Анима», зарегистрированное в Москве, организовало этим летом детский лагерь в деревне Иванисово городского округа Переславль-Залесский.

«При этом организаторами несанкционированного лагеря сведения о включении лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Правительство Ярославской области не направлялись. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура внесла руководителю ООО «Анима» представление об устранении нарушений, в результате рассмотрения которого деятельность лагеря была прекращена, а виновному лицу вынесен выговор. Также суд оштрафовал организацию по ст. 14.65 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей) на 500 тыс. руб.

Алла Чижова