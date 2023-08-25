На капремонт 39 липецких школ направили 850 млн рублей

На работы по капитальному ремонту школ в Липецкой области в 2023 году выделено 850 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. За эту сумму до конца года планируется отремонтировать 39 объектов. Источники финансирования — областной и федеральный бюджет.

«Благодаря участию в федеральных программах у нас есть возможность строить в регионе новые школы и ремонтировать уже существующие. Объем работ и их сложность в каждом случае определялись индивидуально и зависели от состояния здания: кровли, фундамента, коммуникаций, фасада»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

В частности, в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» проводятся работы в двух школах облцентра — №54 и №63. На это направлено около 304 млн руб. из бюджетов всех уровней. В средней школе поселка Агроном основные работы уже завершились. В том числе была произведена замена отопительной системы, кровли над переходом, полов и стен коридора.

Валерия Розбот

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