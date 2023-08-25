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Коммерсантъ FM
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В Латвии задержаны четыре человека по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

Служба госбезопасности Латвии задержала четырех граждан страны по подозрению в сотрудничестве с ФСБ России. Трое из них отправлены под арест, одному запрещен выезд из страны. Об этом сообщается на сайте латвийской спецслужбы.

Уголовное дело в отношении задержанных было возбуждено 1 августа. Им инкриминируется оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против государства (ст. 81.1 УК Латвии). Все четверо находятся в статусе подозреваемых.

По данным спецслужбы, фигуранты дела осуществляли деятельность, «направленную на свободу действий, неприкосновенность, экономическую, социальную и физическую безопасность других лиц».

В ходе расследования проведены обыски по 14 адресам в Риге и других городах Латвии. При обысках были изъяты документы и «большое количество носителей информации», а также обнаружены устройства для оперативной связи.

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