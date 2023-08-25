Группа «Медскан» открыла в Курске хирургический корпус за 700 млн рублей

ГК «Медскан» ввела в эксплуатацию второй хирургический корпус центра «Медассист» в Курске, что позволит ГК в два раза увеличить количество пациентов. Об этом рассказали в самой компании. Инвестиции в строительство и оснащение нового здания площадью около 4,5 тыс. кв. м составили 700 млн руб. Второй корпус соединен с первым надземным переходом. В него входят анестезиолого-реанимационный блок на семь коек, круглосуточный стационар на 28 коек, клиническая лаборатория, приемное отделение для экстренных пациентов, а также поликлинический блок.

«В эндоскопическом отделении количество пациентов увеличится до четырех в час, а число оперативных вмешательств по одному только урологическому профилю вырастет до 2,5 тыс. в год»,— подчеркнул гендиректор ООО «Управляющая компания «Медассист» Леонид Конорев.

ГК «Медскан» основана в 2013 году Евгением Туголуковым как сеть многопрофильных медицинских компаний. Акционерами АО «Медскан» являются Евгений Туголуков (50%) и АО «Русатом Хелскеа» (50%). В 2018-2021 годах ГК приобрела сети и отдельные клиники в Москве, Курской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Рязанской областях, а также Пермском и Краснодарском краях. Единственный частный многопрофильный медцентр со станционаром в Курске «Медассист» вошел в группу в 2020 году. С 2018 года флагманский актив ГК — клиника Hadassah Medical Moscow, московский филиал университетского госпиталя Hadassah в Иерусалиме. По собственным данным группы, в 30 регионах и 97 городах России работает 58 ее медицинских центров, 15 лабораторий и 442 лабораторных медицинских офиса, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. В 2021 году суммарный годовой оборот компаний под управлением ГК составил 4,3 млрд руб.

Мария Старикова