Курс доллара превысил 95 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превышал 95 руб. впервые с 17 августа. По данным на 16:19, доллар торговался за 95,03 руб. (+0,17%). К 16:22 рост ускорился до 95,09 руб./$.

Между тем курс евро увеличивался на 0,22%, до 102,88 руб. Юань дорожал на 0,52%, до 13,14 руб.

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14 августа после анонса Банком России заседания по ключевой ставке доллар начал опускаться, но вернулся к росту 15 августа после решения поднять ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. Регулятор допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

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