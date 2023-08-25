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Коммерсантъ FM
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Бывшему гендиректору «Транснефть — Верхняя Волга» продлили арест на полгода

Нижегородский районный суд 25 августа продлил арест бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина на шесть месяцев, до 8 февраля 2024 года. Он обвиняется в получении через подчиненных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от подрядчиков «дочки» нефтетранспортной компании. Обвинение полагает, что в 2017 году Юрий Левин получил взятки в размере 5–10% от сумм подписанных контрактов, средний размер отката составлял 1 млн руб. Общая сумма незаконно полученных средств оценивается в 30 млн руб.

Топ-менеджера задержали и арестовали в декабре 2021 года, с тех пор срок его содержания в СИЗО неоднократно продлевался. В августе уголовное дело с обвинительным заключением поступило в суд. 25-го числа планировалось начать его рассмотрение по существу, но подсудимого не уведомили о дате судебного заседания в установленные сроки, поэтому прокурор ограничился ходатайством о продлении ареста (срок его истекал 28 августа).

Прокурор настаивал, что подсудимый может скрыться или повлиять на свидетелей из числа сотрудников компании, чтобы те изменили свои показания. Сам Юрий Левин и его адвокаты просили перевести его под домашний арест. Суд согласился с мнением прокурора и оставил фигуранта под стражей.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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