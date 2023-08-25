Прокуратура нашла нарушения в работе перевозчика в Ростове

Ростовская межрайонная прокуратура выявила в работе перевозчика ООО «Люберецкая транспортная компания» нарушения в сфере отдыха водителей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Фото: Правительство Ярославской области Ростов Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Прокуратурой установлены факты нарушений, допущенные при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. В том числе прокуратура выявила, что у водителей рабочая смена была больше установленного законом времени и не соблюдался график отдыха.

«По итогам проверки генеральному директору ООО «ЛТК» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По результатам рассмотрения вынесенных прокуратурой постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении должностное лицо ООО «ЛТК» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова