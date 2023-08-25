Жители Воронежской области разместили на счетах 530 млрд рублей

Более 530 млрд руб. было размещено жителями Воронежской области на банковских счетах к концу первого полугодия 2023 года, сообщили в региональном отделении Банка России. Там уточнили, что за год показатель вырос на 77 млрд руб. Большая часть вкладов — в рублях (95%).

Наибольшая сумма приходится на срочные вклады — 335 млрд руб. Остатки на текущих счетах составили 160 млрд руб., на счетах эскроу хранится 35 млрд руб.

В свою очередь, юрлица региона разместили на депозитах 149 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 36%. На текущих счетах компаний Воронежской области хранят 107 млрд руб. — на 12% больше, чем годом ранее. Индивидуальные предприниматели, в свою очередь, нарастили показатель на 23% — до 24 млрд руб.

Регулятор определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в сентябре 2023 года на уровне 8,8% годовых против 8,5% в августе. Банк России рассчитывает показатель как среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, которые за прошедший месяц привлекли в целом две трети общего объема вкладов в банках России. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны с 11 по 20 августа выросла на 1,08 процентных пункта по сравнению с первой декадой августа, составив 9,23%.

Мария Старикова

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