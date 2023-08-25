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Коммерсантъ FM
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Медведев: признание независимости Абхазии и Южной Осетии привело к миру

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии обеспечило мир на Кавказе, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он сделал это заявление на встрече с главами республик Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым.

«Мы находимся в преддверии важной даты — 15-летия с момента признания Россией независимости Южной Осетии и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач»,— заявил Дмитрий Медведев.

На встрече с замглавы Совбеза глава Алан Гаглоев заявил, что Южная Осетия готова развивать интеграцию с Россией вплоть до вступления в ее состав.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 15 лет назад, 26 августа 2008 года. Это решение в обращении огласил Дмитрий Медведев, тогда еще президент России. Независимость республик признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровье, Луганская и Донецкая народные республики.

Анастасия Ларина

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