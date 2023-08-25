Pronews: Греция решила расторгнуть контракт с Россией об обслуживании ЗРК

Греция намерена расторгнуть контракт с Россией об обслуживании российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» и «Оса-АКМ», сообщает портал Pronews со ссылкой на «случайно опубликованный в интернете совершенно секретный документ» греческого парламента. По данным портала, ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ» находятся на вооружении греческой армии более 20 лет.

Портал опубликовал скриншот документа, содержащего информацию о приоритетных программах вооружения Греции. В одном из пунктов указано: международное сотрудничество (Россия); обслуживание ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ». В графе статуса контракта написано: активный, готовится к аннулированию.

Журналисты Pronews пришли к выводу, что греческое правительство решило отказаться от контрактов на обслуживание систем и скоро их снимут с вооружения, поскольку находящихся у страны в наличии запчастей и комплектующих хватит лишь на несколько месяцев. Сумма контрактов на ближайшие годы составляла около €102 млн, уточняет портал. Он также обращает внимание, что документ был удален вскоре после «ошибочной публикации».

По данным Pronews, всего на вооружении греческой армии и военно-воздушных сил находится 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных «Оса-АК/АКМ» класса SHORADS (малой дальности). Все они расположены на островах Эгейского моря. Как уточняет портал, ЗРК приобрели около 20 лет назад.

Милена Костерева