В СКР просят доклад о жизни семьи с ребенком-инвалидом в разрушаемом общежитии в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав малоимущей семьи с ребенком-инвалидом, которая проживает в разрушенном общежитии в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Одинокая мать, один из детей которой является инвалидом, живет в неблагоустроенном общежитии. В нем из-за износа коммуникационных систем регулярно происходят прорывы трубопроводов, в результате чего образовались сырость и плесень. Кроме того, фрагменты облицовки стен и потолков периодически обрушаются, что является угрозой безопасности жильцов. При этом ремонтом здания или его расселением не занимаются. В 2014 году женщину поставили в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, но меры до сих пор не были приняты. Кроме того, регулярные обращения в различные инстанции не дали результата.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку по ситуации и представить доклад о ее результатах. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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