Резиденты ТОР «Мценск» вложили в экономику региона 266 млн рублей за полгода

В первом полугодии 2023 года резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Мценск» инвестировали в экономику Орловской области 266 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба правительства Орловской области. За этот период было создано 118 новых рабочих мест.

Всего с момента создания ТОР в 2019 году, по данным губернатора Андрея Клычкова, было привлечено 14 новых резидентов, создано более 2 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что четыре компании отказались от планов по размещению производств ТОР «Мценск». Большую часть решений об остановке проектов инвесторы приняли в конце 2022 года на фоне продолжающейся спецоперации. Эксперты объясняли это зависимостью от европейского оборудования.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Соли тяжелых металлов».

Мария Старикова