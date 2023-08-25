Депутаты ЗакСа хотят запретить несовершеннолетним купаться без присмотра

Депутаты Законодательного Собрания Санкт – Петербурга предложили ввести полный запрет на купание детей до 18 лет без присмотра взрослых — родителей или совершеннолетних близких родственников. О такой инициативе написал в своем Telegram-канале петербургский парламентарий Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, под запрет предлагается внести прыжки в воду, катание на лодке, рыбалку, катание на коньках и лыжах. Касаться это будет всех видов водоемов, в том числе озер, прудов, карьеров, рек и каналов.

«Подчеркну, главная функция нашей инициативы — воспитательная»,— уточнил господин Четырбок.

Документ направлен в специально созданную экспертную комиссию, после заключения которой его рассмотрят депутаты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский депутат предложил в 10 раз увеличить штраф для нарушителей на маломерных судах

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