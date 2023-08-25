Эксперты оценили срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду на Кубани

Жителям Краснодарского края требуется в среднем 15,3 года, чтобы окупить покупку квартиры на вторичном рынке, сдавая ее в аренду, и 19 лет — на первичном. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

На первом месте по продолжительности окупаемости как первичного, так и вторичного жилья оказался Крым, где стоимость квартиры в новостройке окупается за счет сдачи ее в аренду за 30 лет, «вторички» — за 21,7 лет.

На втором месте по продолжительности окупаемости первичного жилья — Карелия, где потребуется 24,6 года, на третьем — Москва (при этом по вторичному жилью столица заняла первое место).

Быстрее всего получится вернуть сумму, вложенную в инвестиционное жилье на вторичном рынке, в Калининградской области (17,4 года) и Ставропольском крае (16,3 года). Квартиру в новостройке под сдачу в аренду выгодно приобретать в Дагестане (8,5 лет).

Наталья Решетняк

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