Инженеры Кубани запустили в ближний космос наноспутник

Инженеры Краснодарского края запустили в Набережных Челнах наноспутник в ближний космос. Как сообщает пресс-служба администрации региона, аппарат формата CubeSat находился на высоте больше 12 км и провел в стратосфере около 10 часов. В итоге Кубань поставила рекорд России по длительности пребывания спутника в стратосфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» Кирилл Попко отметил, что за время полета удалось получить информацию о распространении тепла внутри бортовых систем. Она позволит спланировать полет продолжительностью не менее суток. За счет получения метеорологических данных можно будет определить скорость изменения температуры, влажности, давления и радиации за время светового дня.

Инженеры провели в ближнем космосе испытания системы терморегулирования и собрали метеоданные об окружающей среде, а также обработали данные с телеметрией и координатами аппарата, которые поступали на мобильный антенный комплекс. За счет этого можно было прокладывать дальнейший маршрут полета. Во время запуска нагрузкой стала система радиопередачи, которая обеспечивала видеосигнал на расстояние до 20 км, а также счетчик Гейгера.

Запуск наноспутника позволил усовершенствовать технологию, которая станет промежуточным звеном между беспилотниками, аппаратами и спутниками в вопросах дистанционного зондирования Земли. Дрейфующий стратостат помог инженерам отработать создание стратосферного телескопа для наблюдения за звездами без помех со стороны насыщенной облаками тропосферы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram