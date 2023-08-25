Британский регулятор прекратил расследование против ENRC

Вчера, 24 августа, Британское управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) прекратило расследование против казахстанской горнодобывающей компании ENRC. Ее подозревали в мошенничестве, коррупции и даче взяток. Теперь SFO заявило, что оно закрывает расследование, поскольку «для привлечения к ответственности недостаточно доказательств, которые могли бы быть использованы в суде». В ENRC заявили, что довольны тем, что «SFO в конце концов прекратило расследование».

Расследование началось еще в 2013 году. В числе прочего компанию подозревали в даче взяток для получения выгодных контрактов на разработку месторождений в Демократической Республике Конго в 2009–2013 годах В ходе расследования ENRC подала иски против SFO и сотрудников регулятора. По мнению неправительственной организации Spotlight on Corruption, иск ENRC к SFO мог способствовать прекращению расследования регулятором.

В тот же день SFO прекратило расследование против австрало-британской горнодобывающей компании Rio Tinto. Ее подозревали в причастности к коррупции в Гвинее. В этом случае регулятор заявил, что «не в общественных интересах добиваться судебного преследования в Великобритании». При этом в SFO отметили, что австралийская полиция продолжает расследовать это дело.

В прошлом году британский суд по иску SFO потребовал от горнодобывающей компании Glencore выплатить штраф $310 млн за дачу взяток при получении горнодобывающих контрактов в Африке.

Яна Рождественская