Атаман хутора Сергей Мошин претендует на пост мэра Нижнего Тагила

Атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила (Свердловская область). Информацию о выдвижении агентству «Между строк» подтвердил сам кандидат.

По данным издания, Сергей Мошин имеет погашенную судимость по ч. 3 ст. 148 УК РСФСР (вымогательство). В 2016 – 2018 годах он являлся членом общественной палаты Нижнего Тагила. В 2017 и 2018 годах господин Мошин пытался избираться депутатом от КПРФ в думу Горноуральского городского округа, однако проиграл кандидатам от «Единой России».

Ранее на конкурс зарегистрировался действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев, управляющий автомойки Федор Трачук, начальник отдел городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников, председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина и инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.

Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы до 25 августа. Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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